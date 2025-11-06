دليل الشركات
Tata Consultancy Services
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Canada

Tata Consultancy Services مهندس برمجيات الرواتب في Canada

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Canada في Tata Consultancy Services من CA$83.8K لكل year لمستوى C1 إلى CA$112K لكل year لمستوى C5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$99.5K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
Assistant Engineer Trainee(المستوى المبتدئ)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
Assistant Engineer
CA$83.8K
CA$80.8K
CA$348.3
CA$2.6K
C2
IT Analyst
CA$100K
CA$97.8K
CA$0
CA$2.3K
C3A
Assistant Consultant
CA$101K
CA$97.1K
CA$0
CA$3.8K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس الأنظمة

مطور المواقع الإلكترونية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$121,801. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مهندس برمجيات in Canada هو CA$96,296.

موارد أخرى