أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$121,801. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.