أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,266,698. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.