أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Tata Consultancy Services تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,132,429. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.