أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$134,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.