أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,347,330. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.