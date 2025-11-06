دليل الشركات
Tata Consultancy Services
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

  • United States

Tata Consultancy Services مصمم منتجات الرواتب في United States

يبلغ مجموع تعويض مصمم منتجات in United States في Tata Consultancy Services $106K لكل year لمستوى C1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $100K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1
Assistant Designer
$106K
$106K
$0
$0
C2
Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
C3B
Associate Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مصمم تجربة المستخدم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Tata Consultancy Services in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $140,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مصمم منتجات in United States هو $100,000.

موارد أخرى