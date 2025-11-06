دليل الشركات
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services تقني معلومات الرواتب في Mumbai Metropolitan Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض تقني معلومات in Mumbai Metropolitan Region الوسطية في Tata Consultancy Services ₹406K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Tata Consultancy Services
Systems Engineer
Mumbai, MH, India
إجمالي سنوي
₹406K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
₹406K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
0-1 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Consultancy Services?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

أخصائي تكنولوجيا المعلومات (آي تي)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Tata Consultancy Services in Mumbai Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,600,790. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة تقني معلومات in Mumbai Metropolitan Region هو ₹407,943.

