أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Tata Consultancy Services in Mexico تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MXMX$8,941,322. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.