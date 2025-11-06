دليل الشركات
Tata Consultancy Services
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • تقني معلومات

  • جميع رواتب تقني معلومات

  • Chennai Metropolitan Area

Tata Consultancy Services تقني معلومات الرواتب في Chennai Metropolitan Area

يبلغ مجموع تعويض تقني معلومات in Chennai Metropolitan Area في Tata Consultancy Services ₹467K لكل year لمستوى C1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Chennai Metropolitan Area الوسطية yearياً ₹438K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹467K
₹467K
₹0
₹0
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 4 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض تقني معلومات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

أخصائي تكنولوجيا المعلومات (آي تي)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Tata Consultancy Services in Chennai Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹513,789. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة تقني معلومات in Chennai Metropolitan Area هو ₹437,871.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Tata Consultancy Services

الشركات ذات الصلة

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى