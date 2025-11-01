دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض موارد بشرية in India الوسطية في Tata Consultancy Services ₹1.03M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services.

الحزمة المتوسطة
Human Resources
إجمالي سنوي
₹1.03M
المستوى
الراتب الأساسي
₹1.03M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Consultancy Services?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,102,697. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة موارد بشرية in India هو ₹1,032,210.

موارد أخرى