يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس أجهزة in India في Tata Consultancy Services من ₹209K إلى ₹298K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹240K - ₹280K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹209K₹240K₹280K₹298K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹298,172. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مهندس أجهزة in India هو ₹208,976.

