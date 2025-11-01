أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,762,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.