أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير علوم البيانات في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,561,524. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.