أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Tata Consultancy Services in Mexico تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MXMX$21,218,766. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.