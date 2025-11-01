دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير عمليات الأعمال في Tata Consultancy Services من $169K إلى $231K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$181K - $219K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$169K$181K$219K$231K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير عمليات الأعمال في Tata Consultancy Services تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $230,840. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مدير عمليات الأعمال هو $169,150.

