دليل الشركات
Tata Consultancy Services
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عمليات الأعمال

  • جميع رواتب عمليات الأعمال

Tata Consultancy Services عمليات الأعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الأعمال في Tata Consultancy Services من SGD 94.6K إلى SGD 134K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من عمليات الأعمال المساهمات في Tata Consultancy Services لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+SGD 75.7K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.7K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عمليات الأعمال الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات الأعمال في Tata Consultancy Services تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 134,344. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة عمليات الأعمال هو SGD 94,625.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Tata Consultancy Services

الشركات ذات الصلة

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى