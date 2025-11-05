دليل الشركات
Tango
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango مهندس برمجيات الرواتب في Warsaw Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area الوسطية في Tango PLN 346K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tango. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
إجمالي سنوي
PLN 346K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
مكافأة
PLN 38K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tango?
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tango، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tango in Warsaw Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 464,180. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tango لوظيفة مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area هو PLN 314,108.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Tango

