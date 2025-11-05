دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Greater Houston Area الوسطية في Sysco $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sysco. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$110K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$10K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Sysco?
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Sysco in Greater Houston Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $150,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sysco لوظيفة عالم بيانات in Greater Houston Area هو $121,000.

