Syntax مهندس برمجيات الرواتب في Greater Montreal

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Montreal الوسطية في Syntax CA$80.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Syntax. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
إجمالي سنوي
CA$80.3K
المستوى
3
الراتب الأساسي
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Syntax?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Syntax in Greater Montreal تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$198,914. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Syntax لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Montreal هو CA$116,586.

