أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SymphonyAI in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹10,591,746. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.