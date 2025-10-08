دليل الشركات
Swisscom
Swisscom مهندس برمجيات متكامل الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات متكامل in Switzerland في Swisscom CHF 124K لكل year لمستوى Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Switzerland الوسطية yearياً CHF 114K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swisscom. آخر تحديث: 10/8/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في Swisscom?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات متكامل في Swisscom in Switzerland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 185,693. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Swisscom لوظيفة مهندس برمجيات متكامل in Switzerland هو CHF 124,669.

موارد أخرى