يتراوح تعويض مهندس ديف أوبس in Netherlands في Swisscom من €56.5K لكل year لمستوى Software Engineer إلى €79.8K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Netherlands الوسطية yearياً €63.8K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swisscom. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
