يتراوح تعويض مهندس ديف أوبس in Switzerland في Swisscom من CHF 124K لكل year لمستوى Software Engineer إلى CHF 155K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Switzerland الوسطية yearياً CHF 138K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swisscom. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
