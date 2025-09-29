دليل الشركات
Swiss Re
Swiss Re مهندس حلول الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiss Re. آخر تحديث: 9/29/2025

CHF 134K

ما هي المستويات المهنية في Swiss Re?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Swiss Re in Switzerland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 269,612. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Swiss Re لوظيفة مهندس حلول in Switzerland هو CHF 169,934.

