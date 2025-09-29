دليل الشركات
Swiss Re
Swiss Re Cybersecurity Analyst الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض Cybersecurity Analyst الوسطية في Swiss Re CHF 147K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiss Re. آخر تحديث: 9/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
إجمالي سنوي
CHF 147K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
مكافأة
CHF 14.3K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Swiss Re?

CHF 134K

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة jobFamilies.Cybersecurity Analyst في Swiss Re تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 176,288. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Swiss Re لوظيفة jobFamilies.Cybersecurity Analyst هو CHF 149,108.

