Swiss Re
  • الرواتب
  • مدير منتج

  • جميع رواتب مدير منتج

Swiss Re مدير منتج الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in Switzerland الوسطية في Swiss Re CHF 160K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiss Re. آخر تحديث: 9/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
إجمالي سنوي
CHF 160K
المستوى
Senior Product Manager
الراتب الأساسي
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
مكافأة
CHF 18.2K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Swiss Re?

CHF 134K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير منتج at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 361,157. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the مدير منتج role in Switzerland is CHF 159,539.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Swiss Re

