Swiss Re
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Swiss Re عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in India الوسطية في Swiss Re ₹1.68M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiss Re. آخر تحديث: 9/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹1.68M
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹152K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Swiss Re?

₹13.94M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Swiss Re in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,940,712. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Swiss Re لوظيفة عالم بيانات in India هو ₹1,676,608.

الوظائف المميزة

