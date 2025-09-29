دليل الشركات
Swiss Re
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • خبير اكتواري

  • جميع رواتب خبير اكتواري

Swiss Re خبير اكتواري الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض خبير اكتواري in United States الوسطية في Swiss Re $157K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiss Re. آخر تحديث: 9/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
إجمالي سنوي
$157K
المستوى
AVP
الراتب الأساسي
$139K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$18K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Swiss Re?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض خبير اكتواري الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خبير اكتواري في Swiss Re in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $295,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Swiss Re لوظيفة خبير اكتواري in United States هو $159,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Swiss Re

الشركات ذات الصلة

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى