يبلغ مجموع تعويض مدير برنامج تقني in India في Swiggy ₹60.1K لكل year لمستوى L8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹61.7K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiggy. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
TPM I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
TPM II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
TPM III
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
TPM IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Swiggy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير برنامج تقني at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the مدير برنامج تقني role in India is ₹69,239.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Swiggy

