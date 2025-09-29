يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in India في Swiggy من ₹89.8K لكل year لمستوى Engineering Manager إلى ₹127K لكل year لمستوى Senior Engineering Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹96.5K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiggy. آخر تحديث: 9/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Swiggy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
