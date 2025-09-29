دليل الشركات
Swiggy
  • الرواتب
  • مدير تصميم المنتجات

  • جميع رواتب مدير تصميم المنتجات

Swiggy مدير تصميم المنتجات الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مدير تصميم المنتجات in India في Swiggy ₹7.26M لكل year لمستوى L9. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiggy. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹5.73M - ₹6.79M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹5.28M₹5.73M₹6.79M₹7.24M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
₹13.94M

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Swiggy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير تصميم المنتجات في Swiggy in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹7,257,596. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Swiggy لوظيفة مدير تصميم المنتجات in India هو ₹5,284,790.

موارد أخرى