دليل الشركات
Swiggy
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • التسويق

  • جميع رواتب التسويق

Swiggy التسويق الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض التسويق in India في Swiggy من ₹4.37M إلى ₹6.12M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiggy. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹4.73M - ₹5.5M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹4.37M₹4.73M₹5.5M₹6.12M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من التسويق المساهمات في Swiggy لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

₹13.94M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Swiggy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Swiggy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض التسويق الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a التسويق at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹6,122,337. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the التسويق role in India is ₹4,373,098.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Swiggy

الشركات ذات الصلة

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى