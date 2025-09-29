يتراوح متوسط إجمالي تعويض رئيس الموظفين in India في Swiggy من ₹98K إلى ₹134K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiggy. آخر تحديث: 9/29/2025
متوسط إجمالي التعويضات
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Swiggy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
