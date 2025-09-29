يتراوح تعويض محلل أعمال in India في Swiggy من ₹1.42M لكل year لمستوى L6 إلى ₹6.17M لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.67M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiggy. آخر تحديث: 9/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Swiggy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
