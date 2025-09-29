دليل الشركات
Swiggy
Swiggy العمليات التجارية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض العمليات التجارية في Swiggy من ₹89.9K إلى ₹125K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Swiggy. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹96.3K - ₹113K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹89.9K₹96.3K₹113K₹125K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

₹160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Swiggy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة العمليات التجارية في Swiggy تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹125,254. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Swiggy لوظيفة العمليات التجارية هو ₹89,926.

