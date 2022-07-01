دليل الشركات
Strands
Strands الرواتب

متوسط راتب Strands هو $55,419 لـ مدير المنتج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Strands. آخر تحديث: 8/20/2025

مدير المنتج
$55.4K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Strands هو مدير المنتج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $55,419. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Strands هو $55,419.

