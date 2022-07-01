دليل الشركات
Straker Translations
Straker Translations الرواتب

متوسط راتب Straker Translations هو $46,627 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Straker Translations. آخر تحديث: 8/23/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
$46.6K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

Den högst betalande rollen som rapporterats på Straker Translations är مهندس برمجيات at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $46,627. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Straker Translations är $46,627.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Straker Translations

