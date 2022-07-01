Den högst betalande rollen som rapporterats på Straker Translations är مهندس برمجيات at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $46,627. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Hur mycket får anställda på Straker Translations betalt?
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Straker Translations är $46,627.
Straker Translations الرواتب
المسمى الوظيفي
الراتب الإجمالي الوسيط
Software Engineer Salary
$46,627
وظائف مميزة
لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Straker Translations