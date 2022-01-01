دليل الشركات
STORD الرواتب

تتراوح رواتب STORD من $134,325 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير برنامج تقني في الحد الأدنى إلى $271,350 لمنصب رئيس الموظفين في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في STORD. آخر تحديث: 10/26/2025

مهندس برمجيات
Median $167K

مهندس برمجيات متكامل

رئيس الموظفين
$271K
عالم بيانات
$164K

مدير منتج
$202K
مدير برنامج تقني
$134K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في STORD، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في STORD هي رئيس الموظفين at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $271,350. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في STORD هو $167,000.

