أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في StockX in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $295,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.