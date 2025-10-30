دليل الشركات
StockX
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

StockX عالم بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in United States في StockX من $404K إلى $565K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في StockX. آخر تحديث: 10/30/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$437K - $508K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$404K$437K$508K$565K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من عالم بيانات المساهمات في StockX لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في StockX، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في StockX in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $565,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في StockX لوظيفة عالم بيانات in United States هو $403,750.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ StockX

الشركات ذات الصلة

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى