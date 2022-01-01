StockX الرواتب

تتراوح رواتب StockX من $85,570 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $472,625 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في StockX. آخر تحديث: 10/14/2025
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في StockX، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
