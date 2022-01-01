دليل الشركات
StockX
StockX الرواتب

تتراوح رواتب StockX من $85,570 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $472,625 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في StockX. آخر تحديث: 10/14/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $174K
مدير منتج
Median $165K
مدير هندسة البرمجيات
Median $230K

عالم بيانات
$473K
التسويق
$106K
مصمم منتجات
$85.6K
مدير برنامج تقني
$169K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في StockX، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في StockX هي عالم بيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $472,625. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في StockX هو $169,150.

