SRS Acquiom الرواتب

تتراوح رواتب SRS Acquiom من $120,600 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب قانوني في الحد الأدنى إلى $172,135 لمنصب مدير مشاريع في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في SRS Acquiom. آخر تحديث: 11/30/2025

قانوني
$121K
مدير مشاريع
$172K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في SRS Acquiom هي مدير مشاريع at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $172,135. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SRS Acquiom هو $146,368.

موارد أخرى

