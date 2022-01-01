دليل الشركات
Squire
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Squire الرواتب

الراتب الوسطي في Squire هو $100,000 لمنصب مهندس برمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Squire. آخر تحديث: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس برمجيات
Median $100K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Squire، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Squire هي مهندس برمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $100,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Squire هو $100,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Squire

الشركات ذات الصلة

  • Sift
  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Samsara
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/squire/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.