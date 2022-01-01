دليل الشركات
Splunk
Splunk الرواتب

تتراوح رواتب Splunk من $51,822 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس مبيعات في الحد الأدنى إلى $733,000 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Splunk. آخر تحديث: 8/29/2025

$160K

مهندس برمجيات
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس موثوقية الموقع

مدير منتج
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
المبيعات
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

مدير هندسة البرمجيات
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
مصمم منتجات
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

مصمم تجربة المستخدم

مهندس حلول
P4 $229K
P5 $282K

مهندس بيانات

Cloud Security Architect

عالم بيانات
Median $265K
التسويق
P2 $106K
P5 $268K
مدير برنامج تقني
Median $224K
محلل مالي
Median $145K
مدير برنامج
Median $170K
مهندس مبيعات
Median $51.8K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $157K
موظف توظيف
Median $141K
كاتب تقني
Median $145K
مدير مشروع
Median $156K
محلل أمن سيبراني
Median $425K
محاسب
$252K

محاسب تقني

مدير العمليات التجارية
$147K
محلل أعمال
Median $161K
تطوير الأعمال
$63.3K
رئيس الموظفين
$371K
خدمة العملاء
$229K
محلل بيانات
$167K
الموارد البشرية
$249K
استشاري إداري
$153K
عمليات التسويق
$162K
مدير تصميم المنتجات
$481K
عمليات الإيرادات
$200K
إجمالي المكافآت
$241K
باحث تجربة المستخدم
$129K
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Splunk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Splunk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Splunk is مدير منتج at the P7 level with a yearly total compensation of $733,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splunk is $227,427.

