أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Sopra Banking Software in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,676,510. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.