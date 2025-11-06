دليل الشركات
Solarisbank
Solarisbank مهندس برمجيات الرواتب في Berlin Metropolitan Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Berlin Metropolitan Region الوسطية في Solarisbank €83.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Solarisbank. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
إجمالي سنوي
€83.5K
المستوى
Triangle 1
الراتب الأساسي
€83.5K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
15 سنوات
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Solarisbank in Berlin Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €118,233. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Solarisbank لوظيفة مهندس برمجيات in Berlin Metropolitan Region هو €79,948.

