أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Solarisbank in Berlin Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €118,233. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.