SOFTSWISS
SOFTSWISS مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Poland الوسطية في SOFTSWISS PLN 183K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SOFTSWISS. آخر تحديث: 10/28/2025

الحزمة المتوسطة
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
إجمالي سنوي
PLN 183K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
مكافأة
PLN 0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في SOFTSWISS?
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SOFTSWISS in Poland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 283,860. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SOFTSWISS لوظيفة مهندس برمجيات in Poland هو PLN 176,928.

