أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SoftServe in Wroclaw Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 287,510. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.