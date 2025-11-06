يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Wroclaw Metropolitan Area في SoftServe من PLN 253K لكل year لمستوى L3 إلى PLN 286K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Wroclaw Metropolitan Area الوسطية yearياً PLN 254K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
