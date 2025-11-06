يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area في SoftServe من PLN 140K لكل year لمستوى L2 إلى PLN 272K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Warsaw Metropolitan Area الوسطية yearياً PLN 265K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
