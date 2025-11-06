دليل الشركات
SoftServe مهندس برمجيات الرواتب في Warsaw Metropolitan Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area في SoftServe من PLN 140K لكل year لمستوى L2 إلى PLN 272K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Warsaw Metropolitan Area الوسطية yearياً PLN 265K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
(المستوى المبتدئ)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
عرض 1 مستويات أكثر
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في SoftServe?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس ديف أوبس

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SoftServe in Warsaw Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 341,152. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SoftServe لوظيفة مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area هو PLN 265,055.

