يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Ukraine في SoftServe من UAH 420K لكل year لمستوى L1 إلى UAH 2.74M لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ukraine الوسطية yearياً UAH 2.13M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
