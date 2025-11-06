دليل الشركات
SoftServe
SoftServe مهندس برمجيات الرواتب في Ukraine

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Ukraine في SoftServe من UAH 420K لكل year لمستوى L1 إلى UAH 2.74M لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ukraine الوسطية yearياً UAH 2.13M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025

اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
(المستوى المبتدئ)
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
ما هي المستويات المهنية في SoftServe?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SoftServe in Ukraine تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره UAH 3,511,452. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SoftServe لوظيفة مهندس برمجيات in Ukraine هو UAH 2,131,953.

موارد أخرى